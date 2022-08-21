Вучич напомнил, что Сербия с 1 ноября останется без российской нефти из-за санкций

Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что из-за санкций с 1 ноября Сербия перестанет получать российскую нефть, которую доставляют танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию, сообщает РИА «Новости».

«Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями (ограничениями на поставки из РФ – прим. ред.)», — сказал глава Сербии в обращении к гражданам.

Он добавил, что альтернативное сырье, которым является нефть из иракского Киркука, стоит на $31 за баррель дороже российской. В результате ограничительные меры приведут к годовым потерям бюджета в $600 млн.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз критиковал санкции Евросоюза против России. Он обратил внимание на то, что ограничения не пошатнули Москву, но погрузили Европу в экономический и политический кризис. Вучич также призвал ЕС придумать новую стратегию в украинском конфликте.