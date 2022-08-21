Глава Минэкономики ФРГ назвал возможный запуск «Северного потока — 2» уступкой России

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил в воскресенье в рамках Дня открытых дверей в Минэкономики Германии, что запуск газопровода «Северный поток — 2» стал бы уступкой России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хабека, введение в эксплуатацию газопровода говорило бы о том, что президент России Владимир Путин прав.

«Но это неправда», — подчеркнул Хабек.

Вице-канцлер отметил, что Россия может оказаться таким же ненадежным поставщиком по «Северному потоку — 2», как и в случае с действующим сейчас «Северным потоком». Он добавил, что «Северный поток» работает исправно, а значит «предположение о том, что по нему больше не может прокачиваться газ, является российской пропагандой».

«Краткосрочная выгода — запуск «Северного потока — 2», получение газа, лучшее переживание зимы — было бы драматическим политическим провалом, потому что это растоптало бы каждое чувство собственного достоинства, отношение, основанное на ценностях, отношение к Путину», — подвел итог Хабек.

Ранее Хабек говорил, что трем немецким атомным электростанциям не будут продлевать срок службы для замены поставок газа из России.