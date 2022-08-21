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РИА «Новости»: читатели Spiegel паникуют из-за новости о приостановке «Северного потока»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали новость о том, что с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания приостановят транспортировку газа по «Северному потоку». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что многие резко отреагировали, так как испугались, что поставки после этого могут снизиться или вовсе прекратиться. Некоторые из читателей отметили, что антироссийские санкции вернулись бумерангом.

«Что вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?» — задался вопросом пользователь с ником DruckPause.

«Никто не мог предположить, что наши санкции могут спровоцировать контрсанкции? Ведь электричество идет из розетки, а газ всегда идет из газовой трубы», — отметил Colnago.

«Пока газ идет по старой магистрали, все в порядке. Если его станет меньше или не будет совсем, будет переполох. Такое положение дел все еще рационально оправдано?», — спросил kgen.

«Кризис, который мы сами на себя навлекли. Конечно, никто не хочет этого признавать», — пожаловался Heiko-Pp4bQ1eng.

«Думаю, мы живем в плохие времена. Нам стоит бояться как за себя, так и за наших детей», — считает Caroline_5728.

Ранее сообщалось, что «Газпром» приостанавливает транспортировку газа по газопроводу «Северный поток» с 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

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Санкции против России
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