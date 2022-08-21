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Bloomberg сообщил, что мировые цены на хлопок выросли на 30%

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Eugene Hoshiko/AP

Мировые цены на хлопок возросли на 30%, и это стало рекордом более чем за 10 лет, поводом для роста цен стали засуха и аномальная жара. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным агентства, подобного рост цена не наблюдалось с 2011 года.

На данный момент хлопок импортирует Индия, являющаяся мировым лидером по производству.

На втором месте Бразилия, которая поставляющая 17% хлопка, при этом первое у Соединенных Штатов — 33%.

В текущем сезоне американское производство хлопка уменьшилось на 28%.

Ранее в США ввели запрет на поставки уйгурского хлопка. Работники американской индустрии моды теперь не могут использовать хлопок из китайского региона Синьцзян, поскольку предполагается, что для его производства уйгурский народ принудительно отправляли в трудовые лагеря.

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