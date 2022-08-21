Эксперты предупредили россиян, что удаленное открытие карт может обернуться трудностями

Платежные системы Visa и Mastercard временно прекратили работу в России, после чего на финансовом рынке начали появляться многочисленные фирмы-посредники, предлагающие оформить такие карты удаленно в одном из банков стран СНГ, и данные услуги могут обернуться проблемами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам экспертов, люди могут воспользоваться подобными услугами, но существуют риски утечки данных.

Также может быть создана благодатная почва для мошенников.

«Абсолютно точно стоит уточнить у сервиса уровень защищенности канала передачи персональных данных. Всегда возможны взломы, атаки и так далее. Не хотелось бы, чтобы большая часть персональных данных граждан РФ была подвержена таким рискам», — сказал гедиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов.

При этом заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский обратил внимание, что не все организации информируют людей о корректных тарифах банка, где заказывается карта.

Например, может сложиться так, что начнутся необъяснимые комиссии или внезапный рост стоимости обслуживания карты.

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