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Турция пообещала США не нарушить санкционный режим против России

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Reuters

Заместитель министра финансов Турции Юнус Элиташ в ходе беседы со своим американским коллегой Уолли Адеймо заявил, что турецкая сторона не допустит обхода санкций каким-либо лицом или учреждением в стране, передает Haberler.

«Подчеркнув глубокие экономические и политические отношения с Украиной и Россией, замминистра Элиташ подтвердил, что позиция Турции в отношении <...> санкций не изменилась, но санкции не будут допущены ни одним учреждением или лицом», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивалось, что Турция прилагала наиболее интенсивные усилия для прекращения конфликта на Украине.

Адеймо выразил обеспокоенность по поводу попыток российских физических и юридических лиц обойти международные санкции с помощью Турции, говорится в сообщении на сайте американского Казначейства. Он подтвердил заинтересованность США в успехе турецкой экономики и выразил приверженность Минфина своему партнерству с турецким правительством «для защиты целостности ее банковского сектора».

Ранее сообщалось, что Турция никогда не будет выступать за затягивание конфликта на Украине.

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