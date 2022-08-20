Минцифры: рост стоимости тарифов на услуги связи не превысит инфляцию

В Минцифры России заявили, что рост услуг связи не превысит инфляцию и даже рост тарифов не должен стать ощутимым для абонентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Стоимость тарифов связи останется в пределах инфляции. Изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи», — сообщили в министерстве.

Также отмечается, что Минцифры и Федеральная антимонопольная служба следят в течение года за тарифной политикой операторов и не допускают спекуляций.

Ранее аналитики компании TelecomDaily рассказывали, что цены операторов мобильной связи в России по итогам 2022 года могут вырасти на 15-18%. Представители операторов отметили, что уже состоявшееся повышение цен составило от 2% до 15%. В компаниях утверждают, что рост не превышает инфляцию, а повышение также связано с ростом издержек из-за санкций.

До этого в отчете Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» говорилось, что годовая инфляция в России замедлилась на 1 июля до 16,19% с 16,22% неделей ранее.