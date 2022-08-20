Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посольство РФ уличило США в лукавстве насчет инспекций по ДСНВ 18:43
Загитова назвала своего кумира 18:38
Иностранцы на Reddit поддержали Щербакову после операции 18:35
Bloomberg: ночные клубы Лондона могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию 18:35
В Греции заявили о завершении спустя 12 лет европейского надзора... 18:34
Симфонический оркестр исполнит саундтреки из игры «Ведьмак» в 24... 18:31
Лолита призвала российских атлетов не реагировать на враждебные действия... 18:22
В новой версии «Человека-паука: Нет пути домой» будет 11 дополнительных минут 18:21
Валерий Леонтьев указывает в райдере мусорные пакеты для заклеивания окон 18:19
Россиянка разбила стекло в машине ДПС и избила полицейского шваброй 18:17

Минцифры: рост стоимости тарифов на услуги связи не превысит инфляцию

close
100%
Pexels

В Минцифры России заявили, что рост услуг связи не превысит инфляцию и даже рост тарифов не должен стать ощутимым для абонентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Стоимость тарифов связи останется в пределах инфляции. Изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи», — сообщили в министерстве.

Также отмечается, что Минцифры и Федеральная антимонопольная служба следят в течение года за тарифной политикой операторов и не допускают спекуляций.

Ранее аналитики компании TelecomDaily рассказывали, что цены операторов мобильной связи в России по итогам 2022 года могут вырасти на 15-18%. Представители операторов отметили, что уже состоявшееся повышение цен составило от 2% до 15%. В компаниях утверждают, что рост не превышает инфляцию, а повышение также связано с ростом издержек из-за санкций.

До этого в отчете Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» говорилось, что годовая инфляция в России замедлилась на 1 июля до 16,19% с 16,22% неделей ранее.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть