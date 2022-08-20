РБК: рабочая группа при кабмине выступила за отмену обязательной маркировки пива

Рабочая группа при правительственной комиссии по реализации «регуляторной гильотины» заявила о избыточности запланированного введения маркировки пивных напитков. Об этом сообщает РБК со ссылкой протокол заседания группы от 19 августа.

Большинство участников рабочей группы выступили за отмену обязательного требования по маркировке пивоваренной продукции и напитков брожения (сидра, пуаре, медовухи), следует из протокола.

Небольшая часть участников заседания проголосовала за перенос сроков введения маркировки.

Как уточнил изданию представитель Минпромторга, вынесение проектируемых норм на рассмотрение рабочей группы противоречит поручению куратора реформы контрольно-надзорной деятельности вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

По его словам, распоряжение правительства о внесении пива и напитков брожения в перечень товаров подлежащих обязательной маркировке не содержит обязательных требований по маркировке пива, а также сроков вступления в силу этих требований.

По мнению сопредседателя рабочей группы Ильи Ломакина-Румянцева, без анализа и учета всех последствий для бизнеса и государства принятие решения об отмене обязательного требования вряд ли обосновано.

Оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) с 1 апреля 2023 года начнет маркировать пиво и напитки на его основе в кегах.