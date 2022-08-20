В МИД заявили, что Россия переходит от SWIFT на более защищенные механизмы

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия исходит из необходимости поэтапного перехода от системы межбанковских платежей SWIFT на защищенные от внешнего давления инструменты передачи финансовых данных, передает ТАСС.

По его словам, для этого в стране активно развивают Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

«Это вынужденное, но совершенно естественное решение в условиях, когда российские банки и их клиенты регулярно сталкиваются с проблемами при выполнении рутинных международных платежей», — сказал дипломат.

Он также утверждает, что в появлении непредвзятой и не зависящей от переменчивого настроения стран Запада международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Российская Федерация, но и другие прагматичные государства, «которых отнюдь не мало».

Ранее в Минфине РФ заявили, что Система передачи финансовых сообщений готова полностью заменить SWIFT в России и обрабатывать все транзакции, если страну все же отключат от международной.

В ведомстве отметили, что СПФС работает по тем же стандартам, что и SWIFT, а Центробанк уже несколько лет активно работает с иностранными партнерами для подключения к системе зарубежных участников.