Партнеры бывшего российского подразделения McKinsey запустят бренд «Яков и Партнеры»

Партнеры бывшего российского подразделения консалтинговой компании McKinsey намерены продолжать деятельность в РФ под новым брендом «Яков и Партнеры». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей организации.

«Новый бренд объединит более 15 партнеров — выходцев из компаний «большой тройки», его полноценный запуск будет поэтапным и завершится до конца текущего года», — объяснили в пресс-службе.

В рамках первого этапа предполагается, что компания сосредоточится на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг.

«Наша операционная модель будет немного отличаться от классического стратегического консалтинга...», — добавили в фирме.

Американская консалтинговая компания McKinsey в апреле приняла решение прекратить обслуживание клиентов в России.

Ранее сообщалось, что международная корпорация по недвижимости Savills ушла из России. Компания Savills основана в Великобритании в 1855 году. Она работает более чем в 70 странах мира.