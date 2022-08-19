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S&P Analytics: Россия сумела увеличить экспорт нефти по морю в августе вопреки санкциям

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В период с 1 по 16 августа Россия смогла нарастить экспорт нефти по морю вопреки западным санкциям. Об этом сообщает S&P Global Platts Analytics, ссылаясь на данные аналитиков Kpler.

В публикации отметили, что поставки сырой нефти по морю выросли на 140 тыс. баррелей в сутки, до 3,36 млн баррелей в сутки. При этом экспорт сырой нефти все также держится на высоком уровне, превышая показатели до начала спецоперации на Украине. Также уже три месяца подряд растет ввоз нефтепродуктов за рубеж. Уже в первой половине августа он дошел до показателя в 2,75 млн баррелей в сутки.

Авторы исследования указали, что поставки нефти из России в Индию и Китай упали. За указанный период в эти страны ввезли 1,56 млн баррелей в сутки, что на 11,5% меньше, чем за первую половину июля.

По данным S&P Analytics, Россия также смогла увеличить поставки нефти в Европу. Речь идет о том, что в августе недорогим топливом смогли закупиться Нидерланды, Италия и Турция. По сравнению с показателями июля в эти страны поставки выросли на 400 тыс. баррелей в сутки.

В середине августа агентство Bloomberg сообщило, что поставки нефти из России в Азию продолжают снижаться ниже показателей 2 млн баррелей в день, что стало минимальным с марта значением.

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