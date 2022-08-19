Министр Азизи: Кабул заинтересован в покупке товаров и нефти из России по бартерной схеме

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что Кабул хотел бы закупать у России нефтепродукты и товары по бартерной схеме, однако есть возможности использовать и финансовые транзакции. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«В приоритете у нас — осуществлять импорт этих российских товаров по бартерной схеме. Если операции по такой схеме не получатся, то мы можем использовать финансовые транзакции», — сказал Азизи.

Он также отметил, что с этим вопросом проблем не будет, так как в отношении Афганистана нет ограничений со стороны Соединенных Штатов или Евросоюза по подобным поставкам сырья.

19 августа Азизи заявлял, что планирует достичь до конца 2022 года соглашения с российским Минэнерго на поставку одного миллиона тонн бензина и дизельного топлива.

14 августа делегация минпромторга Афганистана прибыла в Москву. Как сообщалось ранее, иностранная делегация также планирует обсудить с российскими коллегами закупку продовольствия. По данным посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, представители Афганистана заявят о намерениях покупать российскую пшеницу, муку и подсолнечное масло.