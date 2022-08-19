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В Кабуле заявили о планах закупить в России 1 млн тонн бензина и дизеля

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что планирует достичь до конца 2022 года соглашения с российским Минэнерго на поставку одного миллиона тонн бензина и дизельного топлива, сообщает РИА «Новости».

«Мы планируем импортировать около одного миллиона тонн бензина и столько же солярки — дизеля. Соглашение должно учитывать интересы обеих стран. Так как это очень важный момент, и этот вопрос является одним из главных приоритетов нашей страны, то мы хотели бы заключить такое соглашение как можно раньше», — заявил Азизи.

По его словам, ежегодно Афганистану необходимо до четырех миллионов тонн нефти, поставки которой покрываются соседними странами — однако у страны появилась необходимости увеличить поставки.

Ранее востоковед и политолог Алексей Малашенко в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что у Афганистана нет товаров на такую сумму, поэтому, вероятно, сделка о покупке у России одного миллиона баррелей нефти будет подразумевать некие политические договоренности.

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