Путевки в Таиланд стали дешевле на 15–30%

Российские туроператоры поделились информацией о снижении цен на путевки в Таиланд. Это произошло из-за так называемой блочной перевозки, рассказали РИА «Новости» представители отрасли.

После этого наблюдался рост продаж путевок в королевство на 50% за последнюю неделю.

«Русский Экспресс» анонсировал полетную программу на остров Пхукет с ежедневными вылетами.

«Блочные билеты авиакомпании Etihad (со стыковкой в Абу-Даби. — «Газета.Ru») в зависимости от дат обойдутся до 30% дешевле, чем у других перевозчиков », — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Турция перестала быть бюджетным местом отдыха для россиян — цены на туры выросли почти в два раза. По словам экспертов по туризму, на резкое подорожание повлияли дефицит доступных направлений, уменьшение числа рейсов, практически полное отсутствие чартеров и высокая инфляция в самой Турции. Куда поехать россиянам за морем и солнцем по системе «все включено» – в материале «Газеты.Ru».