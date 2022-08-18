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Путин раскритиковал главу Объединенной судостроительной корпорации за убыточные контракты

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по судостроению раскритиковал главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова из-за заключения убыточных контрактов. Об этом сообщает РИА «Новости».

На вопрос российского президента «чего контрактов-то убыточных назаключали?» Рахманов ответил, что «проблема касается головных заказов, когда мы начинаем строительство, практически не имея до конца полной спецификации, и понимания из чего корабль или судно будет состоять».

По его словам, с Минобороны ОСК они «работают по ориентировочным ценам», а с другими заказчиками бывают сложности с определением финальной цены.

«Поскольку мы стараемся быть клиентоориентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами», — пояснил Рахманов.

Он отметил, что, возможно, это «неправильный подход», но, по его мнению, «сначала Родина, а потом уже наши финансы».

«Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной и наоборот — нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины», — ответил на это Путин.

Российский президент пояснил, что нельзя пренебрегать интересами заказчика, «но это не значит, что нужно делать все шалтай-болтай, начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое».

Ранее Путин раскритиковал фармкомпании за «проталкивание» лекарств в России.

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