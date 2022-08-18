Медведев: европейцы должны призвать к ответу свои власти за вредящие им антироссийские санкции

Граждане стран ЕС должны призвать к ответу свои власти из-за последствий антироссийских санкций, которые выражаются в холодных квартирах простых европейцев, пустых полках в холодильниках и даже в стирке туалетной бумаги. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он привёл данные соцопросов, согласно которым более половины жителей стран ЕС не утратили здравый смысл и «не горят желанием рвать контакты с Россией», а также антироссийские санкции поддерживать не готовы.

«Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счёт. Причём весь этот бред — от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги — ради того, чтобы наказать далёкую «дремучую» Россию, которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила. И обыватель, наконец, начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?» — цитирует Медведева Life.ru.

Он подчеркнул, что Россия тоже хочет мирного сотрудничества, ни от кого не закрывается и поддерживает любые здравые предложения. Но и европейцы, в свою очередь, должны не просто высказывать «тихое недовольство» действиями своих правительств, но призвать их к ответу.