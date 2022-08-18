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Миронов предложил ввести «родительские зарплаты» для неработающих россиян

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил ввести для неработающих родителей «родительские зарплаты», а также расширить программы поддержки «не по срокам, а по содержанию». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Нужно воплощать программные предложения нашей партии. Например, вводить «родительские зарплаты». <…> С такой поддержкой женщине будет проще решиться на рождение ребенка, она будет уверена: даже если возникнут проблемы с трудоустройством, государство ее поддержит», — написал он.

Политик также прокомментировал предложение Минфина продлить программу льготной семейной ипотеки на год. Он отметил, что такие меры поддержки, в том числе и материнский капитал, должны быть постоянно действующими. Кроме того, по словам Миронова, семейную ипотеку нужно распространить на вторичное жилье и снизить ставку по программе хотя бы вдвое.

12 августа Министерство финансов предложило продлить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых до конца 2023 года.

В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что правительство РФ перечислит еще 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки.

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