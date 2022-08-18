Минтруд прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда в начале 2023 года

Министерство труда и социальной защиты России на фоне изменения ситуации с занятостью ожидает пик роста напряженности на рынке труда с конца 2022 — начала 2023 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект распоряжения правительства.

«Минтруд РФ прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года», — говорится в документе.

В проекте указывается, что «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда» в условиях введения внешнего санкционного давления.

Отмечается необходимость поддержать занятость работников, которые оказались в риске быть уволенными. Кроме того, в документе говорится, что нужно помочь тем, кто уже потерял работу.

Подчеркивается, что постановление правительства в 2022 году предусматривает реализацию региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения, в том числе работников, которые столкнулись с введением режима неполного рабочего времени, простоем, временной приостановкой работ, предоставлением отпусков без сохранения заработной платы.

«По России заключены договоры на обучение 17 232 человек (13,8% от плановой численности), направлены на обучение 8 939 человек, завершили обучение 4 152 человека. В этой связи Минтрудом России проведен анализ предложений всех субъектов РФ о потребности промышленных предприятий в организации мероприятий по обучению на период до конца текущего года и корректировке плановой численности участников мероприятий», — сказано в проекте.

Сообщается, что на апрель 2022 года рост численности работников под риском увольнения составил по сравнению с мартом порядка 40%. В проекте распоряжения говорится, что динамика изменения численности указанных работников с апреля 2022 года показывает снижение ежемесячного прироста масштабов неполной занятости.

«За последний месяц численность работников, находящихся под риском увольнения, снизилась на 5% и составила 310,7 тыс. человек», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ улучшило большинство прогнозов по экономическим показателям на 2022 год, спад экономики ожидается на уровне 4,2% вместо 7,8% в майском прогнозе.