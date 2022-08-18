Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава ополчения Запорожья сообщил о наборе добровольцев для освобождения региона... 10:07
Минобороны РФ: в Харькове высокоточным ударом уничтожено более 90 боевиков 10:04
В Медтехе рассказали, как Московский инновационный кластер оказывает поддержку... 10:00
Новая солистка Artik & Asti рассказала, как познакомилась с Анной Asti 09:59
Ивлеева рассказала, почему не хочет рожать детей 09:59
Эрдоган вылетел на встречу с Зеленским и Гутерришем во Львов 09:58
В Барнауле отец приковал 12-летнего сына цепью к гире весом 24 килограмма 09:57
Площадь возгорания леса в Рязанской области за ночь увеличилась в два раза 09:56
В ЕК напомнили о праве стран Евросоюза самостоятельно ограничивать выдачу виз 09:55
Минобороны РФ: ВСУ готовят провокацию на Запорожской АЭС к приезду генсека ООН 09:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минтруд прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда в начале 2023 года

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Министерство труда и социальной защиты России на фоне изменения ситуации с занятостью ожидает пик роста напряженности на рынке труда с конца 2022 — начала 2023 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект распоряжения правительства.

«Минтруд РФ прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года», — говорится в документе.

В проекте указывается, что «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда» в условиях введения внешнего санкционного давления.

Отмечается необходимость поддержать занятость работников, которые оказались в риске быть уволенными. Кроме того, в документе говорится, что нужно помочь тем, кто уже потерял работу.

Подчеркивается, что постановление правительства в 2022 году предусматривает реализацию региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения, в том числе работников, которые столкнулись с введением режима неполного рабочего времени, простоем, временной приостановкой работ, предоставлением отпусков без сохранения заработной платы.

«По России заключены договоры на обучение 17 232 человек (13,8% от плановой численности), направлены на обучение 8 939 человек, завершили обучение 4 152 человека. В этой связи Минтрудом России проведен анализ предложений всех субъектов РФ о потребности промышленных предприятий в организации мероприятий по обучению на период до конца текущего года и корректировке плановой численности участников мероприятий», — сказано в проекте.

Сообщается, что на апрель 2022 года рост численности работников под риском увольнения составил по сравнению с мартом порядка 40%. В проекте распоряжения говорится, что динамика изменения численности указанных работников с апреля 2022 года показывает снижение ежемесячного прироста масштабов неполной занятости.

«За последний месяц численность работников, находящихся под риском увольнения, снизилась на 5% и составила 310,7 тыс. человек», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ улучшило большинство прогнозов по экономическим показателям на 2022 год, спад экономики ожидается на уровне 4,2% вместо 7,8% в майском прогнозе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть