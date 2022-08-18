Заммэра столицы сообщила, что поставки оборудования в медорганизации Москвы идут по плану

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что поставки оборудования в медицинские организации столицы идут по плану. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, с начала года в медорганизации Москвы было поставлено более 10 тысяч единиц медицинского оборудования. До конца года планируется получить еще более 11 тысяч единиц специальной техники.

«Городские медицинские организации не испытывают какого-либо дефицита оборудования. Только с начала года столичные стационары и поликлиники получили свыше десяти тысяч единиц техники. Из них 176 единиц — «тяжелое» диагностическое оборудование для проведения высокоточных исследований – КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты типов C и U дуга и многое другое», — пояснила Ракова.

Она добавила, что по новому московскому стандарту поликлиник все аналоговое оборудование меняется на цифровое. Так его можно интегрировать в единую медицинскую цифровую платформу.

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