Направлявшийся в Россию сухогруз сломался на выходе из Босфора

Сухогруз Sun Unicorn, шедший в Россию под флагом Палау, остановился на выходе из пролива Босфор в Черное море, сообщает сервис Marine Traffic.

Судно вышло из турецкого порта Амбарлы и идет в Новороссийск.

По информации агентства Anadolu, на корабле произошла поломка двигателя. Сухогруз оперативно отбуксировали безопасный район. Причины неполадок выясняются. Данные о перевозимом на борту грузе Sun Unicorn не приводятся.

Ранее стало известно, что сухогруз Navy Star под флагом Панамы, являющийся первым из трех зерновозов, покинувших 5 августа Украину, прибыл к Стамбулу.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из трех портов на Украине — Черноморска, Одессы и Южного. Турция контролирует выполнение условий соглашения.