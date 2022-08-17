Минсельхоз не рассматривает вопрос об отмене экспортной пошлины на зерно

Минсельхоз РФ не рассматривает вопрос об отмене плавающей пошлины на экспорт зерна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ.

«Не рассматривается отмена плавающих экспортных пошлин, которые сохраняют свою эффективность. Вместе с тем Минсельхоз на постоянной основе следит за ситуацией на рынке и при необходимости корректирует данный механизм», — сообщили в ведомстве.

Ранее российское правительство подписало постановление, согласно которому расчет пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот будет осуществляться не в долларах, а в рублях. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении указано, что базовая цена для расчета налога на вывоз пшеницы будет составлять 15 тыс. рублей за одну тонну, на ячмень, кукурузу и шрот сумма составит 13 875 рублей за тонну, на подсолнечное масло — 82,5 тыс. руб.

В новой формуле расчета используется среднеарифметический курс доллара по его отношению к рублю, который устанавливается Центральным банком Российской Федерации за пять рабочих дней до даты расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.