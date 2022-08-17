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Carlsberg заявил о чистом убытке в $630 млн за первое полугодие из-за ухода с рынка РФ

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Global Look Press

Датская пивоваренная компания Carlsberg, которая производит такие бренды как Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg и является владельцем заводов «Балтика», оценила потери от ухода с российского рынка в первом полугодии в размере $630 млн. Об этом сообщается на сайте организации.

В публикации указали, что за первое полугодие, несмотря на уход с российского рынка, продажи пива выросли до 35,4 млрд крон ($4,84 млрд). При этом за аналогичный период 2021 года продажи были на уровне 28,7 млрд крон ($3,93 млрд).

В компании добавили, что чистая прибыль в период с января по июнь составила 4 млрд крон ($550 млн).

В конце апреля Коммерсант», ссылаясь на свои источники в пивной отрасли писал, что Carlsberg Group может продать «Балтику» своему конкуренту AB InBev Efes. Тогда эксперты указали, что сделку могут согласовать, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит, что у объединенной компании даже при доминирующем положении не будет рыночной власти.

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