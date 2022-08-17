Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Власти Энергодара: украинские войска открыли массированный огонь по городу 18:50
Александр Емельяненко бросил вызов Басте и Нурлану Сабурову 18:50
В России оценили боеспособность ВС Польши 18:47
Дерипаска подал в суд на Навального за расследование о Лаврове 18:41
Уроженца Белоруссии в ластах и с арбузом задержали на входе... 18:40
На Украине арестовано имущество производителя полуфабрикатов из России... 18:35
«Краснодар» отдал Сулейманова в аренду в клуб из Израиля 18:30
Четверть британцев не сможет оплатить электричество после очередного повышения цен 18:26
В Китае рассказали о «шахматной игре» США за свою гегемонию... 18:26
Директор СМИ2 назвал атаки западных хакеров полезным стрессом для российских медиа 18:25
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

FT: европейские банки возобновляют торговлю российскими облигациями

close
100%
Depositphotos

Европейские банки решили возобновить торговлю российскими облигациями. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание отмечает, что международный рынок российских облигаций «замер в июне после того, как американским инвесторам было запрещено покупать российские ценные бумаги на вторичном рынке» в рамках антироссийских санкций Запада, введенных против РФ во время спецоперации на Украине.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Казначейства, которое обеспечивает соблюдение санкций в США, 22 июля открыло трехмесячное окно для банков, чтобы помочь инвесторам, имеющим российские облигации, избавиться от них. Европейские регуляторы также упростили банкам оказание помощи клиентам в снижении их рисков.

«UBS, Barclays и Deutsche Bank разрешили клиентам продавать свои российские долговые обязательства в соответствии с аналогичными шагами JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup. Другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор воздерживались от повторного выхода на российский долговой рынок», — отмечается в статье.

Авторы публикации отмечают, что хоть влияние перечисленных западных банков на Россию невелико, но возобновление торговли является символичным, так как это «один из немногих ключевых международных рынков, который вновь открылся после того, как на Москву обрушился шквал западных санкций».

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские банки JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc возобновили работу со сделками по российским облигациям.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть