FT: европейские банки возобновляют торговлю российскими облигациями

Европейские банки решили возобновить торговлю российскими облигациями. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание отмечает, что международный рынок российских облигаций «замер в июне после того, как американским инвесторам было запрещено покупать российские ценные бумаги на вторичном рынке» в рамках антироссийских санкций Запада, введенных против РФ во время спецоперации на Украине.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Казначейства, которое обеспечивает соблюдение санкций в США, 22 июля открыло трехмесячное окно для банков, чтобы помочь инвесторам, имеющим российские облигации, избавиться от них. Европейские регуляторы также упростили банкам оказание помощи клиентам в снижении их рисков.

«UBS, Barclays и Deutsche Bank разрешили клиентам продавать свои российские долговые обязательства в соответствии с аналогичными шагами JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup. Другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор воздерживались от повторного выхода на российский долговой рынок», — отмечается в статье.

Авторы публикации отмечают, что хоть влияние перечисленных западных банков на Россию невелико, но возобновление торговли является символичным, так как это «один из немногих ключевых международных рынков, который вновь открылся после того, как на Москву обрушился шквал западных санкций».

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские банки JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc возобновили работу со сделками по российским облигациям.