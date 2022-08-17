Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Анастасия Макеева призналась, что не любит готовить и за нее это делает муж 11:12
Принц Чарльз заявил, что не похож на своего персонажа в сериале «Корона» 11:10
Врач рассказала, чем опасна одежда из секонд-хенда 11:08
Повредивший крыло самолет Ан-24 садился в Усть-Куте при неблагоприятных погодных... 11:05
Bloomberg: Британия начала импорт СПГ из Австралии на фоне энергокризиса 11:03
Канье Уэста раскритиковали за продажу коллекции Yeezy Gap из мусорных пакетов 11:01
Постельное белье как у IKEA раскупили на «Яндекс.Маркете» за два дня 11:01
«Молдовагаз» обратится к кабмину Молдавии за помощью в оплате российского... 11:01
Кассету с прерванным милицией квартирником Цоя выставили на аукцион 11:00
На Урале водителя самоката лишили прав за пьяную езду 11:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В МИД заявили о колоссальных темпах роста товарооборота между РФ и КНР в 2022 году

close
100%
Petar Kujundzic/Reuters

Торговый оборот между Российской Федерацией и Китайской народной республикой в этом году растет колоссальными темпами. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил около $140.

Биричевский добавил, что между Китаем и Россией за последние 20 лет выстроена комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях — от высшего до регионального, это касается различных сфер и секторов.

В начале августа в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что объем торговли России и Китая за первые семь месяцев 2022 года вырос на 29% до $97,71 млрд.

Так, экспорт из Китая в Россию вырос на 5,2%, до $36,27 млрд за период с января по июль. Импорт российских товаров и услуг в Китай, в свою очередь, увеличился на 48,8%, до $61,45 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть