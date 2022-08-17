В МИД заявили о колоссальных темпах роста товарооборота между РФ и КНР в 2022 году

Торговый оборот между Российской Федерацией и Китайской народной республикой в этом году растет колоссальными темпами. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил около $140.

Биричевский добавил, что между Китаем и Россией за последние 20 лет выстроена комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях — от высшего до регионального, это касается различных сфер и секторов.

В начале августа в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что объем торговли России и Китая за первые семь месяцев 2022 года вырос на 29% до $97,71 млрд.

Так, экспорт из Китая в Россию вырос на 5,2%, до $36,27 млрд за период с января по июль. Импорт российских товаров и услуг в Китай, в свою очередь, увеличился на 48,8%, до $61,45 млрд.