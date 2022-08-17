Немецкий энергоконцерн Uniper посчитал, что «Газпром» стал ненадежным поставщиком

Российский «Газпром» нарушает договоренности по долгосрочным контрактам на поставку газа и из-за этого перестает быть надежным поставщиком для Германии. Об этом сообщается на сайте энергоконцерна Uniper.

«С 14 июня 2022 года и по сегодняшний день Uniper получает от «Газпрома» только от 20% до 40% от предусмотренных контрактом объемов газа. Таким образом, «Газпром» нарушает долгосрочные контракты на поставку газа и стал ненадежным поставщиком», — отметили в компании.

В концерне указали, что из-за уменьшения поставок газа по «Северному потоку» приходится покупать газ значительно дороже. При этом на данный момент Uniper получает лишь 20% газа от необходимых объемов по контракту.

В Uniper добавили, что заявление «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам является необоснованным, поэтому компания официально отклоняет его.

13 августа госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что «Газпром» начал поставлять газ в страну по газопроводу «Турецкий поток» сверх установленных контрактов. По его словам, ежедневный дополнительный объем до конца августа составит 2,6 миллиона кубометров.