Германский Uniper столкнулся с миллиардными убытками из-за снижения поставок газа из РФ

Германский энергоконцерн Uniper в I полугодии 2022 года потерпел убыток в размере €12 млрд, €6,5 млрд связаны с последствиями сокращения поставок газа. Об этом заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах, передает ТАСС.

«Uniper в течение нескольких месяцев играл решающую роль в стабилизации поставок газа в Германию — ценой миллиардных потерь в результате резкого сокращения поставок газа из России», — сказал Маубах.

Известно также, что €2,7 млрд из €12 млрд убытка пришлись на обесценение доли Uniper в «Северном потоке — 2» и активов в электроэнергетике России.

При этом чистый долг немецкого энергоконцерна увеличился с €324 млн до €2,057 млрд. Измененный показатель EBIT показал отрицательный результат — минус €564 млн.

Маубах подчеркнул, что главным приоритетом компании сейчас является осуществление стабилизационного пакета в кратчайшие сроки.

«Мы ожидаем зафиксировать отрицательную прибыль [по итогам 2022 года] из-за значительного сокращения поставок российского газа. Мы ожидаем улучшения прибыли в 2023 году и стремимся выйти из зоны убытков, начиная с 2024 года», — добавила финансовый директор Uniper Тиина Туомела.

Ранее глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял, что немецкий энергоконцерн считает нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа и заявляет о возможных судебных разбирательствах по этому поводу.