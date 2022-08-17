Министр экономики Японии Нисимура попросил главу Mitsubishi не покидать «Сахалин-2»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура провел встречу с президентом корпорации Mitsubishi и попросил его рассмотреть возможность продолжить участие в проекте «Сахалин-2». Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Предшественник Нисимура Коити Хагиуда также просил руководство компании пойти на такой шаг.

Токио рассчитывает сохранить участие в проекте «Сахалин-2», который, как неоднократно подчеркивали местные власти, представляет большую важность для энергетической безопасности Японии.

Ранее 16 августа издание Nikkei сообщало, что ряд японских компаний, покупающих российский газ, получили официальное уведомление от России о переводе новому оператору проекта «Сахалин-2».

5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах из-за недружественных действий некоторых стран и международных организаций.