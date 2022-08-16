В ЛДПР предложили ввести ежемесячные выплаты домохозяйкам

ЛДПР предложила ввести ежемесячную выплату домохозяйкам в размере прожиточного минимума. Об этом заявил замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, передает РИА «Новости».

По его словам, этот законопроект в скором времени внесут в Госдуму.

Как сообщил парламентарий, будут определены критерии нуждаемости в такой выплате.

«Это обязательно работоспособный гражданин, безработный и в зависимости от доходов семьи — если на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов среднедушевой доход, то в этом случае женщине, которая занимается ведением домашнего хозяйства, ежемесячно должна выплачиваться соответствующая выплата», — рассказал политик о домохозяйках, которые смогут получить данную выплату.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд РФ. Выплаты начали выдавать в мае.