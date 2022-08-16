Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Президент Польши подписал закон о газовой безопасности страны 21:23
В МИД Китая назвали долю тех, кто не ввел санкции против России 21:20
Власти Запорожья заявили, что ВСУ бьют по системе охлаждения Запорожской АЭС 21:19
«Амкал» обыграл «Зоркий» и вышел в 1/128 финала Кубка России 21:12
PLOS Biology: перенос ДНК больной матери в чужую яйцеклетку позволяет получить... 21:09
Нижегородский СК возбудил дело после обнаружения младенца под окнами жилого дома 21:08
WP: Зеленский подозревал Запад в том, что тот желал его побега из Киева из-за... 21:08
В ООН назвали «очень хорошими» переговоры Гутерриша и Шойгу 20:54
После ремонта крыши в квартире петербуржца образовалась метровая дыра на потолке... 20:53
Губерниев о Дзюбе: такими темпами он никуда не перейдет и создаст ФК... 20:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ЛДПР предложили ввести ежемесячные выплаты домохозяйкам

Депутат Нилов сообщил, что ЛДПР подготовила законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

close
100%
Freepik.com

ЛДПР предложила ввести ежемесячную выплату домохозяйкам в размере прожиточного минимума. Об этом заявил замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, передает РИА «Новости».

По его словам, этот законопроект в скором времени внесут в Госдуму.

Как сообщил парламентарий, будут определены критерии нуждаемости в такой выплате.

«Это обязательно работоспособный гражданин, безработный и в зависимости от доходов семьи — если на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов среднедушевой доход, то в этом случае женщине, которая занимается ведением домашнего хозяйства, ежемесячно должна выплачиваться соответствующая выплата», — рассказал политик о домохозяйках, которые смогут получить данную выплату.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд РФ. Выплаты начали выдавать в мае.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть