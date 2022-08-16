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Украинская ассоциация производителей сахара заявила об остановке заводов из-за цен на газ

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Depositphotos

Украинская ассоциация производителей сахара «Укрцукор» сообщила об остановке в стране 10 заводов из-за цен на газ. Об этом пишет РИА «Новости».

«Цена на коммерческий газ, которую предлагают предприятиям, такая, что можно даже не запускать завод, потому что каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки. Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов не будут работать, то есть запустятся только 22 сахарных завода по всей Украине», — говорится в сообщении ассоциации.

Как заявил заместитель директора Гнидовского сахарного завода Александр Никишин, на предприятии «не опускают руки».

«Мы ставим перед собой амбициозные цели. Во-первых получить от своих поставщиков свеклы сырье и переработать его. А вторая важная задача — сохранить производственный коллектив, потому что закрытие завода на один сезон повлечет за собой и порчу оборудования, а соответственно и более тяжелые последствия для предприятия», — пояснил Никишин.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова назвала два продукта, резко повышающие уровень сахара в крови.

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