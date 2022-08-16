Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Президент Польши подписал закон о газовой безопасности страны 21:23
В МИД Китая назвали долю тех, кто не ввел санкции против России 21:20
Власти Запорожья заявили, что ВСУ бьют по системе охлаждения Запорожской АЭС 21:19
«Амкал» обыграл «Зоркий» и вышел в 1/128 финала Кубка России 21:12
PLOS Biology: перенос ДНК больной матери в чужую яйцеклетку позволяет получить... 21:09
Нижегородский СК возбудил дело после обнаружения младенца под окнами жилого дома 21:08
WP: Зеленский подозревал Запад в том, что тот желал его побега из Киева из-за... 21:08
В ООН назвали «очень хорошими» переговоры Гутерриша и Шойгу 20:54
После ремонта крыши в квартире петербуржца образовалась метровая дыра на потолке... 20:53
Губерниев о Дзюбе: такими темпами он никуда не перейдет и создаст ФК... 20:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Фермеры во Франции потеряли треть урожая фруктов и овощей из-за засухи

Урожай фруктов и овощей у французских фермеров в текущем году сократился практически на 35% из-за очень засушливой погоды. Об этом 16 августа заявил президент французской Национальной ассоциации производителей овощей (Legumes de France) Жак Рушассе во время эфира на радиостанции Franceinfo.

«Необходимо, чтобы принятые ограничения на использование воды были лучше адаптированы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и независимость французов», — цитирует его газета «Известия».

Рушассе также добавил, что правительству необходимо организовать программы господдержки для фермеров, так как без них Франция будет вынуждена импортировать все фрукты и овощи из других стран.

«Если завтра мы все еще хотим иметь французское производство, нам придется прийти на помощь производителям, чтобы мы могли продолжать поставлять французским потребителям продукты французского происхождения, которые они требуют», — резюмировал президент ассоциации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть