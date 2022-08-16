Фермеры во Франции потеряли треть урожая фруктов и овощей из-за засухи

Урожай фруктов и овощей у французских фермеров в текущем году сократился практически на 35% из-за очень засушливой погоды. Об этом 16 августа заявил президент французской Национальной ассоциации производителей овощей (Legumes de France) Жак Рушассе во время эфира на радиостанции Franceinfo.

«Необходимо, чтобы принятые ограничения на использование воды были лучше адаптированы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и независимость французов», — цитирует его газета «Известия».

Рушассе также добавил, что правительству необходимо организовать программы господдержки для фермеров, так как без них Франция будет вынуждена импортировать все фрукты и овощи из других стран.

«Если завтра мы все еще хотим иметь французское производство, нам придется прийти на помощь производителям, чтобы мы могли продолжать поставлять французским потребителям продукты французского происхождения, которые они требуют», — резюмировал президент ассоциации.