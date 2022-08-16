Уровень годовой инфляции в Болгарии превысил 17%

Уровень годовой инфляции в Болгарии составил 17,3%. Об этом 16 августа сообщил Национальный статистический институт Болгарии, отмечает газета «Известия».

Этот рост цен является рекордным. За июль самый большой рост цен зафиксирован в сфере культуры и развлечений. Подорожали также жилье, топливо, электричество, рестораны и гостиницы.

Так, рост цен в сфере развлечений и культуры составил 7,4%, жилье и коммунальные услуги прибавили в цене 5,2%, на 1,2% стали дороже рестораны и гостиницы. Наибольшее снижение цен отмечено в магазинах одежды и обуви, сфере транспорта, продуктов питания и безалкогольных напитков.