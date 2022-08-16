Bloomberg: европейцы начинают уставать от поддержки Украины на фоне подорожания жизни

Решимость жителей Европы продолжать поддержку Украины может ослабнуть на фоне роста стоимости жизни, и европейским лидерам потребуется подготовить их к издержкам такой помощи и помочь наиболее нуждающимся. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно приведенным в статье данным Международного валютного фонда, средний рост стоимости жизни для европейских домохозяйств вырос почти на 7% от уровня потребления в 2022 году.

По данным опроса, проведенного в мае в десяти европейских странах, 42% респондентов полагают, что их правительства уделяют Украине «слишком много внимания» по сравнению с их собственными проблемами, а в Румынии и Польше этот показатель превышает 50%.

«Европейцы считают рост стоимости жизни и цен на энергоносители главными проблемами, связанными с боевыми действиями, наряду с применением ядерного оружия», — говорится в материале.

В Германии число тех, кто поддерживает запрет на газ из России, как показал проведенный в июле опрос Forsa, сократилось до чуть менее одной трети респондентов по сравнению с 44% шестью неделями ранее.

Авторы материала указывают, что европейским лидерам необходимо «прояснить свои цели» на Украине, а также честно сообщать о предстоящих издержках для жителей своих стран.

Издания Politico ранее писало, что президент РФ Владимир Путин может быть правым в прогнозе касательно ослабления помощи Украине со стороны Запада. Автор уверен, что к снижению уровня поддержки Киева приведет ухудшение экономической ситуации в западных странах.