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FT: страны ЕС запросили у Турции данные об отношениях с Россией на фоне роста торговли

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Владимир Смирнов/РИА «Новости»

Ряд стран Евросоюза обеспокоены значительным ростом торговли Турции с Россией, в связи с чем они запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Москвой. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.

«Члены ЕС все больше начинают чувствовать обеспокоенность по поводу всплеска торговли Турции с Россией и ее потенциала помощи Москве в качестве замены европейскому импорту и экспорту <...> Некоторые столицы запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Кремлем», — сказано в сообщении газеты.

Представитель минторга Турции заявил, что изменения в объеме торговли с Россией «незначительные», однако подробностей не сообщил.

По информации газеты, за последние три месяца экспорт Турции в РФ вырос на 46% по сравнению с таким же периодом 2021 года.

6 августа Financial Times со ссылкой на источники писала, что западные страны все более обеспокоены растущим сотрудничеством РФ с Турцией.

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли решение совместно наращивать торговые объемы, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, а также предпринять шаги для сотрудничества в сфере торговли, транспорта, туризма и сельского хозяйства.

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