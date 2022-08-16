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Bloomberg: поставки нефти из России в Азию упали до минимальных показателей с марта

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Charlie Riedel/AP

Поставки нефти из России в Азию продолжают снижаться ниже показателей 2 млн баррелей в день, что стало минимальным с марта значением. Об этом сообщает Bloomberg.

Морской экспорт за неделю сократился до 3,24 млн баррелей в день. Продажи нефти в Азию уже опустились ниже 1,75 млн баррелей в день, в то время как в апреле и мае этот показатель был не менее 2,1 млн баррелей в день.

По данным агентства, продажа нефти в Европу также сократилась, и сейчас этот показатель находится на уровне 1,32 млн баррелей в сутки. При этом до спецоперации на Украине это значение стабильно было выше 1,85 млн баррелей в сутки. В целом же суммарные потоки сырой нефти из России сократились более чем на 800 тыс. баррелей в сутки, то есть упали на 22%.

Аналитики Bloomberg подсчитали, что еженедельный доход России от продажи нефти упал на $42 млн и теперь составляет $145 млн. Такой уровень доходов оказался минимальным за последние полтора месяца.

12 августа Business Insider сообщил, что таинственный торговец из Китая заплатил $376 млн за танкеры, которые должны перевезти нефть из России. По данным издания, все суда старше 15 лет и не попадают под чартер большинства традиционных нефтяных компаний, то есть они появились с помощью привычного финансирования. Речь идет о том, что неизвестный покупатель оплачивал все наличными средствами.

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