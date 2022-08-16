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Производитель Persil и «Пемолюкса» продает акции в России

«Ведомости»: Производитель Persil и «Пемолюкса» Henkel продает акции в России

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Global Look Press

Владельцы немецкого химико-промышленного концерна Henkel продают активы компании в России и Белоруссии. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет фирмы за первую половину 2022 года.

Henkel производит чистящие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс» и Vernel. Согласно данным компании, ее убытки из-за решения покинуть российский и белорусский рынки оцениваются примерно в €184 млн.

Эксперты считают, что активы немецкой компании могли приобрести российская компания «Технониколь», занимающаяся производством кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, а также фирмы из Китая и Турции.

При этом специалисты отмечают, что Henkel может столкнуться с трудностями при продаже активов, поскольку цены на них весьма завышены.

В конце марта стало известно, что американская компания Johnson&Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию.

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