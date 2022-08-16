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В Великобритании сгнили продукты на миллионы фунтов

Bloomberg: в Великобритании сгнили продукты на сумму £60 млн — фермеры не успели собрать урожай

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Великобритании продолжают гнить свежие фрукты и овощи на десятки миллионов фунтов — фермеры не успевают собирать урожай, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Национального союза фермеров страны (NFU).

Организация выяснила, что в первой половине текущего года овощей и фруктов сгнило на сумму £60 млн ($72,6 млн).

Вице-президент союза Том Брэдшоу назвал ситуацию непостижимой — качественные продукты питания выбрасываются, в то время как «семьи по всей стране уже еле сводят концы с концами из-за резкого роста стоимости жизни».

Многие владельцы сельхозугодий потеряли урожай из-за нехватки рабочих. Этому, в том числе, поспособствовал выход Великобритании из Евросоюза — набирать работников из Европы стало сложнее.

Сильно на ситуацию повлияла аномальная жара. Похожая ситуация с гниющей едой наблюдается в Финляндии. Там могут остаться несобранными два миллиона тонн клубники. Предприниматели с ферм в Паймио ищут рабочих для сбора урожая, но жалуются, что пока их труды безрезультатны. В качестве альтернативы рассматриваются трудовые мигранты из Таиланда, но в настоящее время неизвестно, удастся ли им спасти ягоду.

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