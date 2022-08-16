Обозреватель Spiegel призвал Германию запустить «Северный поток — 2» «назло Путину»

Журналист Николаус Блом в статье для газеты Der Spiegel призвал правительство Германии запустить «Северный поток — 2». По мнению обозревателя, отказ от российского трубопровода доставляет Берлину проблемы, а его запуск, наоборот, «расстроит планы Путина».

Согласно рассуждению автора статьи, целью Германии является отказ от российского газа, при этом стране будет сложно приблизиться к ее выполнению, если один из трубопроводов будет закрыт, а по другому пути сырья поступает недостаточно.

«Если бы отказ от «Северного потока — 2» ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — пишет журналист.

По утверждению Блома, открытие второго канала поставки газа позволит уменьшить социальное давление в стране и исключит зависимость энергетического комплекса Германии от одного трубопровода.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что России стоит перестать использовать «иллюзорные» аргументы и забрать турбину Siemens, необходимую для работы газопровода «Северный поток — 1».