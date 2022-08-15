Востоковед Малашенко допустил, что талибы* в обмен на нефть предложат России «политический» бартер

Глава афганского Минпромторга Нуриддин Азизи сообщил, что Кабул заинтересован в покупке 1 млн баррелей российской нефти по бартеру. При текущих ценах на российскую нефть Urals речь идет об эквиваленте $50-60 млн. Востоковед и политолог Алексей Малашенко в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что у Афганистана нет товаров на такую сумму, поэтому, вероятно, сделка будет подразумевать некие политические договоренности.

«Разговор скорее всего, шел не об экономическом, а политическом бартере. Здесь уже возможно подписание политических договоров между Москвой и Кабулом. Варианты есть. Может быть, эту историю можно будет приобщить к учениям, которые сейчас устраивают в регионе американцы. Одним из предлогов является якобы растущая угроза безопасности со стороны Афганистана. Делегация талибов (организация запрещена в России) как раз могла приехать в Москву для обсуждения этой темы», — отметил Малашенко.

Он добавил, что Афганистан не сможет предложить России соизмеримый ответ на закупку 1 млн баррелей нефти сорта Urals. Такой объем сырья на рынке сейчас стоит более $50 млн даже с учетом дисконта.

«Теоретически, Кабул может предложить сельскохозяйственную продукцию, включая овощи, фрукты, орехи. С тем же Таджикистаном у Афганистана давно налажена подобная торговля. На рынках в Душанбе очень много афганских овощей. Но сумма $50-60 млн – это очень серьезно, вряд ли в Кабуле потянут такой экспорт, даже в отдаленной перспективе», — заключил Малашенко.

15 августа Азизи заявил, что Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти. По его словам, Кабул заинтересован в поставках российской нефти по бартеру «при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции».

Делегация Минпромторга Афганистана прибыла в Москву 14 августа. Талибы планировали обсудить с российскими коллегами закупку продовольствия. До этого, на полях ПМЭФ заместитель главы торгово-промышленной палаты Афганистана Мирвайс Хотак рассказывал, что Кабул планирует закупить у России 2 млн тонн зерна и 5 тыс. тонн нефти.