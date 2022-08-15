Министр экономики ФРГ Хабек надеется, что поставки газа из России не прекратятся

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России в Германию не прекратятся полностью. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Я надеюсь, что такого не случится», — сказал Хабек отвечая на вопрос, как полное прекращение поставок российского газа может отразится на плане правительства Германии ввести дополнительный сбор на газ.

На случай прекращения поставок газа из РФ немецкое правительство создает дополнительные возможности по альтернативным закупкам, в частности, направленные на развитие инфраструктуры сжиженного газа, отметил вице-канцлер.

По словам министра, при подобном сценарии предприятия – поставщики газа конечным потребителям смогут воспользоваться новой схемой по введению дополнительного коммунального сбора на газ.

Ранее агентство Reuters писало, что размер нового сбора за газ для немецких семей может быть на уровне от €400 до €600 в год.

По данным агентства, размер сбора для средней семьи из двух человек будет равняться €400 в год при тарифе два цента за киловатт-час и €600 в год при тарифе в три цента.