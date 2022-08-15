Власти Румынии попросили местные заправки не поднимать цены на бензин

Румынские власти попросили местные автозаправочные станции (АЗС) не поднимать цены на бензин. Об этом сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

Речь идет о том, что в стране наблюдается снижение цен на бензин для абсолютного большинства автовладельцев. По официальным данным, снижение цены составило 15%. В связи с этим АЗС рекомендовали продавать бензин по «льготным тарифам».

13 августа Михай Кирикэ, мэр румынского города Яссы, попросил правительство страны разрешить передачу запасов газа, которые есть у Румынии, Молдавии в условиях энергетического кризиса.

До этого вице-премьер Румынии Келемен Хунор предрек Европе тяжелейшую за последние 60 лет зиму из-за отказа от российского газа в связи со специальной военной операцией России на Украине.