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Власти Румынии попросили местные заправки не поднимать цены на бензин

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Global Look Press

Румынские власти попросили местные автозаправочные станции (АЗС) не поднимать цены на бензин. Об этом сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

Речь идет о том, что в стране наблюдается снижение цен на бензин для абсолютного большинства автовладельцев. По официальным данным, снижение цены составило 15%. В связи с этим АЗС рекомендовали продавать бензин по «льготным тарифам».

13 августа Михай Кирикэ, мэр румынского города Яссы, попросил правительство страны разрешить передачу запасов газа, которые есть у Румынии, Молдавии в условиях энергетического кризиса.

До этого вице-премьер Румынии Келемен Хунор предрек Европе тяжелейшую за последние 60 лет зиму из-за отказа от российского газа в связи со специальной военной операцией России на Украине.

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