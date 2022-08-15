Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Белом доме объявили о планах Байдена пойти на второй срок, несмотря... 13:19
Ребенок получил черепно-мозговую травму, упав с эскалатора в ТЦ Симферополя 13:18
Власти Берлина отключили подсветку 100 зданий в целях экономии 13:18
МККК: нелегальные мигранты в Литве не хотят работать из-за отсутствия мотивации 13:17
В «Ростехе» рассказали о размере портфеля заказов Рособоронэкспорта 13:16
Депутат Свищев призвал не радоваться словам Макларена о возвращении российских... 13:15
На Алтае УАЗ с людьми съехал с горы и перевернулся 13:14
В британском Корнуолле из-за засухи введут запрет на использование шлангов... 13:14
Власти Калининграда: прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит... 13:13
Россиянам расскажут о финансовой грамотности в новом эпизоде... 13:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Пушков усомнился в способности Германии пережить зиму без газа

Сенатор Алексей Пушков оценил шансы Германии пережить зиму в случае полного прекращения поставок газа из России.

«Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекрашения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить – тоже вопрос.

Как это скажется на экономике и промышленности Германии? Прогнозы германских экспертов и предпринимателей достаточно мрачные. Зима станет важным тестом», – цитирует Пушкова газета «Взгляд».

Ранее в Германии заявили о риске остаться без туалетной бумаги из-за российского газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть