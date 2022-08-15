Пушков усомнился в способности Германии пережить зиму без газа

Сенатор Алексей Пушков оценил шансы Германии пережить зиму в случае полного прекращения поставок газа из России.

«Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекрашения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить – тоже вопрос.

Как это скажется на экономике и промышленности Германии? Прогнозы германских экспертов и предпринимателей достаточно мрачные. Зима станет важным тестом», – цитирует Пушкова газета «Взгляд».

Ранее в Германии заявили о риске остаться без туалетной бумаги из-за российского газа.