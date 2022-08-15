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Минпромторг и Минфин решили поднять минимальную планку нулевого акциза на сталь

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Минпромторг договорился с Минфином о повышении минимального уровня для нулевого акциза на сталь. Об этом «Интерфаксу» заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Есть вопросы, связанные с корректировкой налоговой нагрузки на металлургическую отрасль. Здесь с коллегами из Минфина тоже нашли компромисс: полностью отменять акциз на жидкую сталь признали нецелесообразным, но при этом поднимем «отсечку» по цене», — отметил Мантуров.

По его словам, при изменении цены в сторону повышения будут обеспечены дополнительные поступления средств в бюджет страны. Также сейчас завершаются обсуждения по изменению формулы НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь.

Акциз на сталь в России стал действовать с 1 января 2022 года. Его ставка составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга России. При этом акциз не взимается, если средняя экспортная цена сляба спускается ниже $300 за тонну.

В середине июля замминистра промышленности Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг РФ планирует расширить список предприятий, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь.

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