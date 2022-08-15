Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Рогов предложил объявить вокруг АЭС режим тишины 07:09
Семин считает, что Миранчук все еще может перейти в итальянский топ-клуб 07:01
В парламенте Британии заявили, что Лавров «переигрывал ничего не... 07:00
Экс-президент Афганистана рассказал, почему он бежал из страны год назад 06:52
В КНР заявили, что готовы укреплять сотрудничество с Афганистаном... 06:41
Журналист ответил, что для фанатов «Вашингтона» важнее: рекорд Ови или второй Кубок... 06:32
ФМБА: «Конвасэл» является практически универсальной вакциной к разным... 06:31
В центре Гамалеи рассказали об эффективности назальной вакцины от COVID-19 06:26
Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с Талибаном* 06:23
Fox News: спецслужбы США фиксируют рост угроз в адрес ФБР из-за обысков у Трампа 06:23
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Стоимость биткоина поднялась выше $25 тыс

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне $25,06 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

По данным на 06:47 мск, стоимость биткойна находилась на уровне $24,88 тыс.

Ранее старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал, что позитивная динамика криптовалюты в июле не должна вселять излишний оптимизм участникам рынка, так как, несмотря на рост котировок на 24%, биткоин торгуется на 66% ниже своих максимумов, а глобальный нисходящий тренд сохраняет свою силу. На момент публикации новости стоимость биткоина составляет около $24 тыс.

До этого цифровая валюта биткоин обвалилась до $18 707 к 1:20 (по мск) 19 июня 2022 года.

Стоимость цифровой валюты опустилась ниже $19 тыс. впервые с конца ноября 2020 года. Первая криптовалюта в мире падает в цене с 6 июня 2022 года. Тогда она торговалась выше $31 тыс.

Эксперты объясняют снижение цифрового актива, в первую очередь, инфляцией в США. Второй причиной обвала криптовалют экономисты называют ужесточение денежно-кредитной политики центробанков разных стран: в первую очередь, ФРС США и Евроцентробанка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть