Courrier international: Турция в роли «троянского коня» помогает России обходить санкции

Россия обходит санкции Запада, введенные против нее на фоне спецоперации на Украине, при помощи «троянского коня в НАТО». Так пишет французская газета Courrier international.

В публикации отмечается, что за последние месяцы объем торговли между Анкарой и Москвой резко вырос. По мнению газеты, это помогает России «уклоняться от международных санкций».

«Этот значительный рост торговли между двумя странами удивителен. Турция стала основным транзитным пунктом для товаров в Россию. Это способ помочь российской экономике избежать санкций, которые Анкара отказывается вводить, чтобы не обидеть Москву. Турция зависит от России экономически и по многим геополитическим вопросам на Кавказе или в Сирии», — говорится в статье.

По словам автора материала, встреча лидеров двух государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 августа в России проложила путь к еще более тесному экономическому партнерству между двумя странами.

«Анкара согласилась оплачивать часть газа , который она покупает у России, в рублях, а уже не в долларах. Приток российских денег в Турцию является спасательным кругом для президента Эрдогана, чья популярность падает по мере обострения экономического кризиса в Турции», — отметило издание.

Ранее The New York Times писал, что сотрудничество Эрдогана и Путина раздражает западные страны, так как президент Турции «создает значительную брешь в дамбе санкций, которую изо всех сил пытается соорудить Запад».