Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности 20:19
«Зиговавшие» на Аллее Героев воронежские подростки заявили очевидцам, что сделали это... 20:18
Лыжница Степанова о заявлении Макларена: не думала, что буду хоть в чем-то... 20:16
В британских больницах рожениц называют «беременными людьми»... 20:13
Министр Азизи: делегация Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение... 20:13
Муниципального депутата Илью Яшина перевели в СИЗО «Бутырка» 20:08
Юран отказался ответить на вопрос о возможном назначении в «Урал» 20:04
В Японии следователь уснул на улице и потерял документы по делу, которое... 19:56
Documento: спецслужбы Греции ведут слежку за тысячами гражданами под предлогом... 19:56
Губерниев поблагодарил Макларена за призыв отменить санкции к российским... 19:55
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Courrier international: Турция в роли «троянского коня» помогает России обходить санкции

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Россия обходит санкции Запада, введенные против нее на фоне спецоперации на Украине, при помощи «троянского коня в НАТО». Так пишет французская газета Courrier international.

В публикации отмечается, что за последние месяцы объем торговли между Анкарой и Москвой резко вырос. По мнению газеты, это помогает России «уклоняться от международных санкций».

«Этот значительный рост торговли между двумя странами удивителен. Турция стала основным транзитным пунктом для товаров в Россию. Это способ помочь российской экономике избежать санкций, которые Анкара отказывается вводить, чтобы не обидеть Москву. Турция зависит от России экономически и по многим геополитическим вопросам на Кавказе или в Сирии», — говорится в статье.

По словам автора материала, встреча лидеров двух государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 августа в России проложила путь к еще более тесному экономическому партнерству между двумя странами.

«Анкара согласилась оплачивать часть газа , который она покупает у России, в рублях, а уже не в долларах. Приток российских денег в Турцию является спасательным кругом для президента Эрдогана, чья популярность падает по мере обострения экономического кризиса в Турции», — отметило издание.

Ранее The New York Times писал, что сотрудничество Эрдогана и Путина раздражает западные страны, так как президент Турции «создает значительную брешь в дамбе санкций, которую изо всех сил пытается соорудить Запад».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть