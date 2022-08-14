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Специалист по недвижимости Решетникова перечислила проблемы при покупке жилья в ипотеку

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Pexels

Некоторые объекты вторичного рынка жилья не подходят под условия ипотеки, поэтому возможность получения кредита необходимо узнавать заранее. Об этом «Известиям» заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Если в договоре не прописано, что отказ в согласовании банком данного объекта является основанием для полного возврата задатка, то покупатель рискует не вернуть его при отказе банка принять выбранный объект в залог», — отметила Решетникова.

По ее словам, технические особенности жилья могут стать основанием для отказа в его страховании. А без страховки банки не хотят брать не себя большие риски. Речь идет о том, что дом может быть в аварийном состоянии, требует капитального ремонта или жилье находится в области затопления.

Она добавила, что стоимость страховки сложных объектов может быть в 10 раз выше обычных случаев. Тогда надо понимать, способна ли скидка на жилье компенсировать разницу, в случае более дорогой страховки. Однако сейчас банки стали более лояльны, когда предоставляют индивидуальные условия в получении кредита.

12 августа Министерство финансов предложило продлить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых до конца 2023 года. В настоящее время право на семейную ипотеку имеют граждане, у которых появились дети в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

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