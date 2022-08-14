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Экономист предупредил россиян о сезонном подорожании продуктов

Экономист Завьялов рассказал об осеннем подорожании молочных продуктов и яиц

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов рассказал агентству «Прайм», какие продукты в России традиционно дорожают осенью.

Он отметил, что в России, как и в большинстве стран, в сентябре-октябре традиционно вырастут цены на молочную продукцию, яйца и колбасные изделия. Кроме того, дорожают также и овощи, несмотря на то, что наступает время их сбора, указал Завьялов.

По его прогнозам, к концу года цены растут и на рыбу и свинину, мясо птицы же обычно начинает дорожать к концу лета. Кроме того, август считается периодом самых низких цен на фрукты, затем они плавно начинают дорожать.

Как указал эксперт, ценовым маркером иногда называют цены на хлеб в соотношении их с урожаем, однако, подчеркнул экономист, «зерновая» составляющая в себестоимости хлеба «не настолько велика, как кажется». На стоимость хлеба влияют цены на сырье, расходы на газ и электричество — они как раз существенно увеличиваются, указал Завьялов, а также доля ручного труда на предприятии и затраты производителей на хозяйственные расходы.

Санкции, введенные в отношении РФ, и необходимость взаимодействовать для транзита с другими странами зачастую корректирует цену закупаемого оборудования и упаковки товара. Общий рост мировых цен на транспортировку и пандемия коронавируса негативно сказались и на стоимости экзотических фруктов, кофе и пальмового масла, пишет «Прайм».

Ранее эксперты рассказали, какие именно фрукты подорожают осенью.

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