Испания заявила, что газопровод до ЕС может быть запущен через несколько месяцев

Испания заявила, что трубопровод от Пиренейского полуострова, который может помочь Европе снизить зависимость от российского газа, будет запущен через несколько месяцев, пишет Financial Times.

По данным издания, в настоящее время в Испании есть шесть терминалов сжиженного природного газа (СПГ) для переработки газа, поступающего по морю, что может помочь ЕС увеличить импорт. Мадрид настаивает на возрождении проекта трубопровода, связывающего каталонские Пиренеи с Францией.

Этот трубопровод будет аналогичен несуществующему проекту MidCat, который стремился связать Португалию, Испанию и Францию, но вызвал сопротивление со стороны экологических групп и был остановлен в 2019 году, когда финансирование прекратилось.

Ранее сообщалось, что в Германии начал строиться трубопровод от терминала СПГ в Вильгельмсхафене до газохранилища.