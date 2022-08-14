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Испания заявила, что газопровод до ЕС может быть запущен через несколько месяцев

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РИА «Новости»

Испания заявила, что трубопровод от Пиренейского полуострова, который может помочь Европе снизить зависимость от российского газа, будет запущен через несколько месяцев, пишет Financial Times.

По данным издания, в настоящее время в Испании есть шесть терминалов сжиженного природного газа (СПГ) для переработки газа, поступающего по морю, что может помочь ЕС увеличить импорт. Мадрид настаивает на возрождении проекта трубопровода, связывающего каталонские Пиренеи с Францией.

Этот трубопровод будет аналогичен несуществующему проекту MidCat, который стремился связать Португалию, Испанию и Францию, но вызвал сопротивление со стороны экологических групп и был остановлен в 2019 году, когда финансирование прекратилось.

Ранее сообщалось, что в Германии начал строиться трубопровод от терминала СПГ в Вильгельмсхафене до газохранилища.

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