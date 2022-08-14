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Эстония, вслед за Литвой и Латвией, вышла из формата «16+1» с Китаем

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Depositphotos

Эстония, вслед за Литвой и Латвией, вышли из соглашения «16+1» с Китаем из-за отказа последнего осудить специальную военную операцию России на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

«Это (отказ осудить спецоперацию) определенно было фактором, который мы учитывали при принятии решения. Перед этим мы проконсультировались с рядом союзников», — заявил Рейнсалу.

Он добавил, что для Эстонии выход из этого соглашения не будет иметь политических последствий или затруднений во взаимодействии с Китаем, так как страна предпочитает вести дела с КНР через Европейский союз.

Ранее бывший госсекретарь США (1973-1977) и советник президента по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер заявил, что Соединенные Штаты находятся «на грани войны» с Россией и Китаем, и сейчас необходимо «не нагнетать напряженность».

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