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DWN: провал Хабека привел к тому, что Катар поставляет газ Италии вместо Германии

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Global Look Press

Провал визита вице-канцлера, министр экономики и проблем климата Германии Роберта Хабека в Катар, где он вел переговоры о замене российского газа на катарский, привел к тому, что вместо Германии голубое топливо из Персидского залива пойдет в Италию, сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

С переговоров Хабека в Катаре в марте прошли уже несколько месяцев, однако поставки СПГ в немецкие терминалы так и не начались. Вместо этого, катарские танкеры прибывают в терминалы Италии — это подтверждают заявления национальной нефтегазовой компании Eni, которая утверждает что Италия смогла заместить 20 млрд кубометров природного газа, которые поставлялись из России.

Недавно Хабек заявил, что «катарцы решили не делать хорошее предложение», что подтверждает проблемы Германии в энергетическом секторе.

Ранее германский политик назвал «непродуманным» отказ от нефти и газа из России.

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