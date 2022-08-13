Премьер: товарооборот Белоруссии с ЕС достиг $3 млрд, несмотря на санкции

Санкции западных стран в отношении Белоруссии не остановили торговлю страны с ЕС, с некоторыми государствами за первое полугодие товарооборот «даже вырос». Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, слова которого приводит ТАСС.

«Несмотря на введение эмбарго на ряд белорусских экспортных позиций — деревообработка, металлопродукция, нефтепродукты, минеральные удобрения, мы все равно продолжаем торговать с Евросоюзом», — сказал Головченко, добавляя, что «с некоторыми странами [ЕС] за первое полугодие экспорт даже вырос по сравнению с тем, что было в первом полугодии 2021 года».

«Это Польша, Чехия, Испания», — пояснил премьер.

Согласно приведенным им данным, товарооборот Белоруссии с Евросоюзом достиг $3 млрд.

Постоянный представитель Белоруссии при отделении Организации Объединенных наций (ООН) в Женеве Лариса Бельская ранее заявила, что государства Запада не хотят уважать различий между странами и признавать самостоятельного выбора республикой собственного пути развития.